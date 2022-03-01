RTÜK Başkanı: Türk medyasının savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türk medyasının askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz" dedi.

Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir. Ayrıca, duyarlı herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir. Medyamızın her uluslararası olayda olduğu gibi Ukrayna’daki son gelişmelerde de farkını ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. Sıcak bölgelerde hayatlarını riske atarak fedakârca çalışan basın emekçilerine müteşekkiriz." değerlendirmesini yaptı.

Şahin şu ifadeleri kullandı.

"Türk medyasının askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz. Emekçi arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin."