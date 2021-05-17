RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK'ü iktidarın savunucusu ilan etmek aymazlıktır; Üst Kurulumuzun vermiş olduğu tüm müeyyidelerin sonuna kadar arkasındayım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'nin hazırladığı raporun ardından açıklama yaparak "Verilen cezalar sadece belli medya kuruluşlarına yönelikmiş gibi bir algı oluşturmak, halkı yanlış yönlendirmek, RTÜK'ü iktidarın savunucusu ilan etmek en kibar tabirle aymazlıktır. Üst Kurulumuzun vermiş olduğu tüm müeyyidelerin sonuna kadar arkasındayım" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yayınlar yoluyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı milleti ve değerleri korumak için aralıksız mesai yapıldığını belirtti.

TIKLAYIN: Türkiye’nin ilk trans güzellik kraliçesi Çağla Akalın: Konuk olduğum Katarsis yayını için RTÜK tarafından platforma para cezası verilmiş

Bazı muhalefet partisi temsilcileri ve basın organlarının RTÜK'ü karalama kampanyasını başlattıklarını kaydeden Şahin, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin raporuna dayandırılarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'RTÜK iktidarın sopası' ve benzeri başlıklı haberler halkımızı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibarettir. Haberlerde iddia edildiği gibi RTÜK iktidara muhalefet eden içerikleri yayınlayan medyayı susturmak için haksız ve hukuksuz cezalar vermemektedir. Kaldı ki, Üst Kurulumuzun vermiş olduğu tüm müeyyidelerin sonuna kadar arkasındayım" dedi.

TIKLAYIN: CHP'den RTÜK raporu: Kararların yüzde 72'si ceza; programlara durdurma kararlarının yüzde 75'i tek adam rejiminde verildi

"Cezalar muska yapan sahtekarlara kesildi"

Şahin, bahse konu haberlerde geçen rakamların büyük çoğunluğunun yalan beyanlarla sahte ürün satarak halkı kandıran, dini duygularını istismar edenleri kapsadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlgili haberlerdeki rakamların muhalif medyaya kesilen cezalar değil, tam tersine kendi tabirleriyle söylemek gerekirse muhalif medyanın veya muhalefet milletvekillerinin alkışlayacağı türden yaptırımlardır. Şöyle ki, bahse konu haberlerde geçen rakamların büyük çoğunluğu yalan beyanlarla sahte ürün satarak halkı kandıran, dini duygularını istismar edenleri kapsamaktadır. Daha açık ifade etmek gerekirse söz konusu haberlerdeki cezalar muhalefet yapan medya kuruluşlarına değil, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel gücü artırıcı etkisi olduğu iddia edilen sahte ilaç pazarlayanlara, sahte cep telefonu gibi kalitesiz taklit ürünler satanlara ya da ekranlarda halkın dini duygularıyla oynayarak muska yazan sahtekarlara yöneliktir"

"Kimse akıl oyunlarına başvurmasın"

RTÜK'ün yasaların verdiği yetkiyle halkın emanetine sahip çıktığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarımızın kandırılmasına, dolandırılmasına ve yanıltılmasına müsaade etmemiştir. Hal böyleyken, verilen cezalar sadece belli medya kuruluşlarına yönelikmiş gibi bir algı oluşturmak, halkı yanlış yönlendirmek, RTÜK'ü iktidarın savunucusu ilan etmek en kibar tabirle aymazlıktır. Bile bile, sırf muhalefet yapma uğruna milletimizin gözüne utanmadan baka baka yalan söylemek, rakamları çarpıtmak ahlaki değildir. İnsaf edin; RTÜK Üyelerinin tamamının oy birliği ile aldığı kararlarla halkımızın sağlığıyla oynayan, dini duygularını istismar eden uydu kanallarıyla yaptığımız zorlu mücadelemize saygısızlık etmeyin. Bu yalan ve iftiracı zihniyeti milletimize hem şikayet ediyor hem de havale ediyorum. Çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere halkımızın zararlı yayın içeriklerinden korunması için büyük bir uğraş veren RTÜK’ü kimse kendi siyasi hasletleriyle yıpratmaya kalkmasın. Halkımızın milli ve manevi değerlerini koruyan RTÜK’e kimse akıl oyunlarına başvurarak, art niyetli bir şekilde çamur atmaya kalkmasın. Çünkü tutmadı ve tutmayacaktır"