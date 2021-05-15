Türkiye’nin ilk trans güzellik kraliçesi Çağla Akalın: Konuk olduğum Katarsis yayını için RTÜK tarafından platforma para cezası verilmiş

Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilen oyuncu Çağla Akalın, Gökhan Çıray'ın sunduğu Katarsis programının yayından kaldırıldığını ifade etti. "Program sunucusu Gökhan Çıra’ya durumu sorduğumda 'kendisinin de programın yayından kaldırıldığını yeni öğrendiğini ve üzgün olduğunu' söyledi" diyen Akalın, "Yapılan açıklamada benim konuk olduğum Katarsis yayını için RTÜK tarafından platforma para cezası verildiğini ve yayının kaldırılması istendiği söylendi" dedi.

Türkiye’nin ilk trans güzellik kraliçesi Çağla Akalın, geçen mart ayında televizyoncu Acun Ilıcalı’ya ait Exxen platformunda yayımlanan Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis’in 11. bölüm konuğuydu. Programda Akalın’ın çocukluk, gençlik dönemi ve yaşadığı travmalar anlatıldı. Geçen günlerde ise program platformdan kaldırıldı. Program kaydının silinmesi üzerine RTÜK'ün programa ceza kestiği ve yayından kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

Oda TV'ye konuşan Akalın, "Program gayet keyifli geçti. 12 Mart günü de Exxen üzerinden yayımlandı. Son iki gün takipçilerimden gelen mesajlar üzerine programın Exxen’den kaldırıldığını fark ettim. Program sunucusu Gökhan Çıra’ya durumu sorduğumda 'kendisinin de programın yayından kaldırıldığını yeni öğrendiğini ve üzgün olduğunu' söyledi. Yapılan açıklamada benim konuk olduğum Katarsis yayını için RTÜK tarafından platforma para cezası verildiğini ve yayının kaldırılması istendiği söylendi" dedi.

Son olarak programda kimseyi rahatsız edebilecek hiçbir anın yaşanmadığını söyleyen Çağla Akalın, sesini duyuramadığından şikâyet etti.

"Ceza kesilmesi gereken benim geçmişte yaşadığım, acılar, göz yaşlarıysa helal olsun!"

Akalın, şunları söyledi:

“Ceza kesilmesi gereken benim geçmişte yaşadığım, acılar, göz yaşlarıysa helal olsun. Benim yaşadığım hayat insanları yoldan çıkaracak ya da insanlara örnek olacak bir hayat değil. Ben yaşantımı kimseye empoze etmeye çalışmadım. Benim yaşantım insanlara ibret olacak şeyler, böyle olmayın dediğim şeyler. Artık bize bunları da söyletmiyorlar.”