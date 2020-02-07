RTÜK Başkanı Şahin: Cezalar, korku ve paniğe neden olan yayınlar nedeniyle verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Fatih Portakal'ın ifadeleri nedeniyle FOX TV'ye, deprem yayınları nedeniyle de Halk TV, KRT, Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e idari para cezası verilmesinin nedenlerini açıkladı.

Şahin, cezaların "Cezalar, gazetecilerin soruları sebebiyle değil, halkı yanıltan, korku ve paniğe sevk eden yorumları ile eleştiri sınırlarını aşan sözleri nedeniyle verilmiştir." ifadesiyle savunan Şahin, kararın, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır... Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne göre alındığını kaydetti.

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