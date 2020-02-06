RTÜK Fatih Portakal'ın ifadeleri yüzünden FOX'a, deprem yayınları nedeniyle de 5 kanala ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal'ın ifadeleri nedeniyle FOX TV'ye, deprem yayınları nedeniyle de Halk TV, KRT, Tele 1, TV 5 ve Habertürk'e idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj arama faaliyetleri hakkında 6 Ocak tarihinde FOX TV Ana Haber Bülteni'nde sunucu Fatih Portakal'ın "Türkiye'yi sömürgeci ilan ettiği" iddiaları RTÜK'te görüşüldü.

Üst Kurul, Portakal'ın 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan, 'tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır' hükmünü ihlal ettiğini belirterek kanala ağır idari para cezası uyguladı.

Deprem yayınları incelendi

RTÜK ayrıca, izleme uzmanlarının deprem yayınlarına ilişkin raporlarını da ele aldı. Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte yayın yaptığı gerekçesiyle de 5 kanala para cezası uygulandı. (DHA)