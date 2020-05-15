RTÜK Başkanı mazeret bildirdi, toplantıda 'Bizim aile en az 50 kişi götürür' diyen Sevda Noyan gündeme alınmadı!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Bizim aile 50 kişiyi götürür, bizim sitede de 3-5 kişi var, benim listem hazır" sözleriyle ölümle tehditler savuran Sevda Noyan'ın katıldığı Arafta Sorular programını gündemine almadı.

Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu 'Arafta Sorular' programında komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sevda Noyan'lı skandal yayını gündemine almadı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “mazeret” bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı. "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul gündemine getirilmedi ve görüşülmedi."