RTÜK Başkanı’ndan CHP’li üye İlhan Taşçı’ya: Tarafsızlık ilkemiz zedeleniyor; ivedi olarak bundan vazgeçmenizde fayda var

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun CHP’li üyesi İlhan Taşçı’ya, "Kararlarımızla ilgili bazı medya kuruluşlarına konuşma alışkanlığınızdan kurtulun" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kurumun CHP’li üyesi İlhan Taşçı’yı BirGün'e verdiği söyleşi nedeniyle eleştirdi.

RTÜK’ün özgür irade ile karar aldığını söyleyen Şahin, "Bizim pusulamız millettir. TBMM’de millet iradesiyle çıkarılan yasaya göre hareket ederiz, siyaset yapmadan işimizi yapmamız gerekir. Ben şahsen böyle yaparım. Kararlarla ilgili özellikle bazı medya kuruluşlarına konuşma alışkanlığından kurtulmamız lazım" diye yazdı.

Şahin, Twitter’da şu mesajları paylaştı:

"Üst Kurulumuzun çok değerli Üyesi Sayın İlhan Taşçı… Bizim pusulamız millettir. TBMM’de millet iradesiyle çıkarılan yasaya göre hareket ederiz, siyaset yapmadan işimizi yapmamız gerekir. Ben şahsen böyle yaparım. Sizlerin saray hayallerini ve özel ekip özlemlerini anlayışla karşılayabilirim ama bizler kanunlar çerçevesinde hareket etmeyi şiar edinmiş anlayıştan gelmekteyiz.

"RTÜK içinde özgür irademizle aldığımız kararlarla ilgili özellikle bazı medya kuruluşlarına konuşma alışkanlığından kurtulmamız lazım. Sözümüz varsa sosyal mesafemize dikkat ederek her zamanki gibi karşılıklı konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Millete değil de bir kesime hitap etmek uğruna Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzu yıpratma eylemlerimize son vermemiz lazım.

"Kimi medya kuruluşlarının hamiliğine soyunurken, kimilerineyse düşmanca tavır takınmanız tarafsızlık ilkemizi zedelemektedir. İvedi olarak kurum menfaatleri açısından bundan vazgeçmenizde fayda var. Anlaşılan Sayın İlhan Taşçı tüm zamanını ‘yandaş/iktidara yakın’ diye yaftaladığı kuruluşları takibe ayırıyor ama biz RTÜK olarak hiçbir kuruluşu özel olarak takip etmiyoruz.

"Dileğim ve beklentim odur ki, bir siyasi partinin temsilcisi gibi değil de özünde bağımsızlık olan RTÜK Üyeliğinin gerektirdiği vakarla zihinlerimiz siyasetten arınmış olarak görevimizi yerine getirelim. Artık kanalları kategorize etmekten, ayrım yapmaktan lütfen vazgeçelim."

Ne olmuştu?

BirGün'den Hüseyin Şimşek'e konuşan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "Ebubekir Şahin’in pusulası Saray’dır. Kendi deyimiyle Saray'dan gelecek her talimatı emir telakki eder. Cumhurbaşkanı'nın medyayı virüs olarak nitelemesinden hemen sonra art arta talimatlarla hazırlattığı raporlarla belli televizyon kanallarını ağır cezalarla yaptırımlarla kıskaca almaya başladı" demişti.

İlhan Taşçı, Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekibin muhalif kanalları sürekli izlediğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanı'nın sözleri işaret fişeğiydi. Bazen kanallara verilen cezaların hukuksallığı tartışılıyor. Oysa olay siyasal. Kararlar hukukun ışığında değil, siyaseten alınıyor. Şu anda RTÜK’ün bütün radarları, eleştirel yayın yapabilen kanallara çevrilmiş durumda. Uzmanlar gözlerini muhalif ekranlardan ayırmıyor. Çünkü yukarıdan gelen talimat öyle. RTÜK içindeki uzmanlar yetmiyor gibi Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip de muhalif kanalları sürekli izliyor. RTÜK Başkanı, Cumhurbaşkanı, AKP iktidarı hiçbir şekilde eleştirilmesin, yanlışları söylenmesin, yaptıkları sorgulanmasın diye canhıraş uğraşıyor.''

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