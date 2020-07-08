RTÜK üyesi İlhan Taşçı: Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip muhalif kanalları sürekli izliyor

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı, muhalif televizyon kanallarının ekranlarını karartan ve yayın lisanslarının iptali için kritik süreci başlatan RTÜK'ün tek başına bu işin sorumlusu olmadığını belirterek, “Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip muhalif kanalları sürekli izliyor” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Medyada virüs var" sözünün ardından muhalif kanallar için art arda raporlar hazırlandığını ifade eden Taşcı, Saray'da bir ekibin yayınları takip ettiğini söyledi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'e konuşan RTÜK Üyesi Taşcı'nın son dönemde yaşananlara yönelik değerlendirmeleri şöyle:

''RTÜK, sektörü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş Anayasal bir üst kuruldur. Yasasına göre de idari ve mali özerkliğe sahip ve tarafsızdır. Buna karşın RTÜK her dönem siyasi iktidarların, ülkenin içinde bulunduğu iklimin etkisi altında kalmıştır. Üst Kurul'un yayıncı kuruluşlar üzerindeki baskıcı tutumuna giden yolların taşları, AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte döşenmeye başlandı. Önce kurum dışından partiye yakın isimler üst düzey görevlere getirildi. O güne kadar görevlerini tarafsızlıkla yapan uzmanlar kızağa çekildi. Ebubekir Şahin’in başkan olarak seçilmesiyle kurulun en önemli birimlerinden olan İzleme ve Değerlendirme Dairesi başta olmak üzere tüm birimlerde çalışan deneyim ve liyakat sahibi uzmanlar işlevsizleştirilip, sürüldü. Şu anda sadece başkanın isteği doğrultusunda raporlar hazırlanıyor.

''Kanalları kapatacaklar''

Cumhurbaşkanı'nın medyayı “virüs” olarak nitelemesi tam bir dönüm noktası oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı devamla, “Bazı medya virüslerinden kurtulacağız” dedi. O sözlerden sonra her kurul toplantılarında en ağır ceza istemli dosyalar gündeme gelmeye başladı. Son alınan kararlara baktığınızda verilen cezalar ve cezaların dayanağı olan yasa maddeleri hiç de rastlantısal olmayıp, oldukça zorlayıcı yorumlarla stratejik bir planın uygulanmasına dönük. Şu anda yalnızca cezaların dozu artıyor. Ama asıl hedef Cumhurbaşkanı’nın “medya virüsünden de kurtulacağız” sözünde gizli. Medyada “virüs” olarak gördükleri kanalları “temizleme” görev emri RTÜK’e çıkartıldı. İktidarın görülmesini, duyulmasını istemediği toplumsal olayları ısrarla takip eden, haberleştiren kanalları kapatacaklar.

''Ebubekir Şahin'in pusulası Saray''

Ebubekir Şahin’in pusulası Saray’dır. Kendi deyimiyle Saray'dan gelecek her talimatı emir telakki eder. Cumhurbaşkanı'nın medyayı virüs olarak nitelemesinden hemen sonra art arta talimatlarla hazırlattığı raporlarla belli televizyon kanallarını ağır cezalarla yaptırımlarla kıskaca almaya başladı. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sözleri işaret fişeğiydi. Bazen kanallara verilen cezaların hukuksallığı tartışılıyor. Oysa olay siyasal. Kararlar hukukun ışığında değil, siyaseten alınıyor. Şu anda RTÜK’ün bütün radarları, eleştirel yayın yapabilen kanallara çevrilmiş durumda. Uzmanlar gözlerini muhalif ekranlardan ayırmıyor. Çünkü yukarıdan gelen talimat öyle. RTÜK içindeki uzmanlar yetmiyor gibi Saray kontrolünde oluşturulan özel bir ekip de muhalif kanalları sürekli izliyor. RTÜK Başkanı, Cumhurbaşkanı, AKP iktidarı hiçbir şekilde eleştirilmesin, yanlışları söylenmesin, yaptıkları sorgulanmasın diye canhıraş uğraşıyor.''