RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank Yönetim Kurulu'na atandı

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CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen, ancak mevzuata ilişkin bazı uyarılarının ardından RTÜK üyeliği AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla 3,5 ay sonra düşürülen Faruk Bildirici’nin işaret ettiği kanunun sınırlama hükmü, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasıyla tekrar gündeme geldi. Faruk Bildirici, sınırlamanın basınla ilgili olmadığı için yasal olmasına karşın, etik olmadığını vurguladı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “yasa ve etik dışı ek görevleri nedeniyle Ebubekir Şahin’in RTÜK’teki üyeliğinin düşmüş sayılması için” TBMM Başkanlığı ve RTÜK’e dilekçe vermişti. Şahin, tartışma sırasında TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş, Basın İlan Kurumu üyeliğini ise sürdürmüştü.

Şahin’le ilgili yeni atama kararı, dün (12 Haziran Perşembe) geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK Başkanı Şahin’i Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. Şahin, RTÜK Başkanlığı’nın yanı sıra atandığı bu görev için ayda 12 bin 530 lira alacak.

Ek kararname görev yapmasını sağlıyor

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (RTÜK Kanunu), 38. maddesinde, “Yasaklar ve denetim” başlıklı üst kurul üyelerine ilişkin ek görev yasağını şöyle hükme bağlıyor:

"Üst Kurul üyeleri, aslî görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı eser hazırlama, ders ve konferans verme, jüri ve komisyon üyeliği yapma hariç, resmî veya özel nitelikte hiçbir görev alamaz, özel veya kamu medya hizmet sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir maddî menfaat sağlayamaz ve siyasî partiye üye olamaz. Faaliyet alanı sosyal yardım ve eğitimle ilgili olan dernekler ve vakıflarda yürütülen görevler ve kooperatif ortaklıkları bu hükmün dışındadır."

Ancak 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 24/5/2013 tarihinde eklenen Ek Madde 16'ya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumun görev alanıyla ilgili olmamak şartıyla şirketlerin yönetim ve danışma kurullarında görev almasını sağlıyor.

Faruk Bildirici: Bu atama RTÜK'ün bağımsızlığının kalmadığının kanıtıdır

Ebubekir Şahin'in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasını değerlendiren Faruk Bildirici, bankacılıkla ilgisi olmayan Şahin'e maaş ödenmesinin kamu kaynaklarının yağmalanması anlamına geldiğini belirterek, "Girişimlerin sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalan RTÜK Başkanı Şahin’e yeni gelir kapısı bulunmuş. Anlaşılan RTÜK’teki maaşı, Basın İlan’daki huzur hakkı yetmemiş. Halkbank’a atanması -RTÜK ile ilgili olmadığı için- yasal olabilir ama ahlaki değil, vicdani hiç değil." ifadelerini kullandı.

Faruk Bildirici Twitter hesabında konuyla ilgili şunları söyledi: "Bankacılık ile hiçbir ilgisi, bilgisi, birikimi olmayan Şahin’e Halkbank’tan da maaş ödenmesi kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır. Seçili bürokratlara üç dört maaş ödemek için liyakatın önemsemediğinin yeni bir göstergesidir.

Ayrıca bu atama RTÜK’ün bağımsızlığının kalmadığının ve siyasi iktidarın arka bahçesi haline geldiğinin de yeni bir kanıtıdır."

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