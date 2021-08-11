RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, 'Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili yayınlar nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'yı sosyal medya hesaplarında "ihsas-ı rey"de bulunduğu gerekçesiyle üst kurul toplantısından çıkarmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gelişmelerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından açıklayan Çıray, şu ifadeleri kullandı: "RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün’le kamu davası açılması için başvurduk."

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