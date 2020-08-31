RTÜK: Akit TV'nin "Devletin zirvesi Anırkabir’de" KJ metnine ilişkin inceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos'ta Akit TV'de “Devletin zirvesi Anırkabir’de” KJ metni için inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK’ün resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullanıldı.

Akit TV’nin KJ metni tepkilere neden olmuştu. Akit TV, KJ metninde yazım yanlışı yapıldığını dile getirmişti.

TIKLAYIN | Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama

TIKLAYIN | RTÜK Üyesi İlhan Taşcı "Anırkabir" ifadesini kullanan Akit TV'yi şikâyet etti: Harf hatası açıklaması inandırıcı değil; Üst Kurul geçiştirmemeli