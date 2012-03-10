RTÜK ağlatan soruları affetmedi



Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Bugün Ne Giysem?” isimli yarışma programının yayınlandığı Show TV’ye 329 bin 694 TL ceza verdi.

Ceza, “Yayın, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz” hükmünün ihlali nedeniyle verildi. Özge Ulusoy’un sunduğu, jüri üyeliğini Hakan Akkaya, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı program için hazırlanan uzman raporunda şöyle denildi:

Format dışı soru

“Programın 19 Ocak’ta yayınlanan bölümü ile 20 ve 21 Ocak’ta yayınlanan tekrar bölümlerine, lise öğrencisi olduğu tahmin edilen 18 yaşındaki öğrenci A.D. yarışmacı olarak katılmıştır. Teyzesiyle yaşayan A.’nın neden ailesiyle değil de teyzesiyle yaşadığını anlamaya çalışan jüri üyeleri genç kıza yarışma formatıyla ilgili olmayan sorular sormuşlardır. Vücut dilinden sorulardan rahatsız olduğu anlaşılan ve ‘Size daha sonra ayrıntılı anlatırım. Burada konuşmak istemiyorum’ ifadeleriyle konuyu kapatmaya çalışmasına rağmen, özel hayatıyla ilgili art arda sorulan sorular sonucunda A. isimli genç kızın annesi ve babasını hiç tanımadığı ve onlardan hiç haber almadığı anlaşılmış, genç kızın trajik hikayesi ortaya çıkmıştır.”

Duygusal dakikalar

‘Trajik bir hikayeyle karşılaşan jüri üyelerinin genç kızın üzüntüsüne ve ağlamasına aldırmadan inatla özel hayatının ayrıntılarına girmeye çalışmaları ve program süresince ekranın alt kısmında ‘Stüdyoda duygusal dakikalar. A. Hanım’ın gözyaşları’ gibi ifadelerle ve fonda duygusal müzik kullanımıyla izleyicinin dikkatinin çekilmeye çalışılması özel hayatın gizliliğine müdahale eder niteliktedir.”



