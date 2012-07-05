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Sağlık

RTÜK 92 bitkisel ürünün reklamını yasakladı

RTÜK’ün reklam yasağı getirdiği ürünler arasında cinsel performans artırdığı belirlenen krem ve gıda takviyeleri de yer alıyor

05 Temmuz 2012 13:43

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başvurusu üzerine 92 bitkisel ürünün radyo ve televizyonlarda tanıtım ve reklamlarının durdurulması kararı aldı.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı başvuru üzerine bazı ürünlerin halkı yanıltıcı şekilde reklamının yapıldığı, reklam ve tanıtımların mevzuatlara uygun olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

”Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı başvuru sonucu, bazı gıda takviyelerinin, haricen uygulanan jel, krem, maske, şampuan ve losyonlar ile çeşitli tıbbi cihazların markalarına atıf yapılmış ve bu tür ürünlerin kilo verdirici, cinsel performans artırıcı, sigara bıraktırıcı, hastalıkları önleyici, tedavi edici, iyileştirici etkileri olduğu iddiasıyla radyo ve televizyon yayınlarında tanıtılmasının ve reklamının yapılmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek, söz konusu tanıtımların engellenmesi talep edilmiştir. Yayınlar, genel sağlığa zarar verecek davranışları teşvik edemez. Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazılarına konu olan ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı tanıtım ve reklamlarını yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında 6 bin 112 Sayılı Kanun çerçevesinde bugüne kadar çok sayıda müeyyide uygulanmış ve bunlar zaman zaman kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Ancak, söz konusu tanıtımlar, değişik yayın kuruluşlarında sorunlu şekilde yayınlanmaya devam etmektedir. Bu yayınlarla ilgili olarak, adı geçen Bakanlıkların yazıları ve yönlendirmeleri çerçevesinde, söz konusu ürünlerle sınırlı kalınmaksızın endikasyon belirtilerek yapılan tüm reklam ve tanıtımlarla ilgili olarak yasal işlemler tesis edilmeye devam edilecektir. Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara önemle duyurulur.”

RTÜK’ün reklam yasağı getirdiği ürünler arasında cinsel performans artırdığı belirlenen krem ve gıda takviyeleri, Dr. Ömer Coşkun’un sağlık ürünleri, bal reklamları, altın çilek, sigara bıraktırma ürünleri, mavi boncuk hapları, saç beyazlığını giderici ürünler, bazı tüy dökücü kremler, migren ve sinizütü tedavi ettiği bildirilen bitkisel ilaçlar, bitki özlü masaj jelleri, ozon yağı,zayıflatıcı ve inceltici kremler yer alıyor.(Vedat Doğan- DHA)

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