RT'nin Almanca YouTube kanalı, Covid-19 hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle silindi

YouTube, Rus devleti destekli yayıncı RT'nin Almanca kanallarını, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle, politikasını ihlal ettiklerini söyleyerek sildi.

Bir sözcü, "YouTube'un her zaman platformda neye izin verildiğini özetleyen net topluluk yönergeleri olmuştur" dedi.

RT'nin Alman kanalına, YouTube'un Covid-19 politikasını ihlal eden içerik yüklediği için uyarı verildi ve bu da platformdaki yayın haklarının bir hafta süreyle askıya alınmasına neden oldu.

Bu askıya alma sürecinde, Rus yayıncı, yasağını aşmak için başka bir kanal kullanmaya çalıştı.

Sözcü, "Sonuç olarak, YouTube Hizmet Şartları'nı ihlal ettikleri için her iki kanal da feshedildi" dedi.

Sky News Australia'nın YouTube hesabı, Covid-19'un varlığını reddeden videoları nedeniyle yedi gün askıya alınmıştı.

Tıklayın I YouTube, Covid-19'la ilgili yanlış bilgi yayan Sky News Avustralya kanalına yedi gün paylaşım yasağı verdi