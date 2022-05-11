RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Yapısı ve müdahale tarzıyla RTÜK’ün demokraside yeri yoktur!

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, RTÜK'ün dün Flash TV, Halk TV, TELE1 ve KRT TV'ye verdiği para cezalarına tepki gösterdi.

RSF Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "RTÜK’ün dün Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT’ye oy çokluğuyla verdiği ağır para cezaları, bir iktidar projesinin tatminine ve eleştirel kanalların seçim öncesi susturulmasına yöneliktir. Yapısı ve müdahale tarzıyla RTÜK’ün demokraside yeri yoktur!" denildi.

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