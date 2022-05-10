RTÜK'ten KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye 'Gezi' cezası

RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Gezi Davası sonrası yaptıkları açıklamaları haberleştiren KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash TV’ye “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verdi. RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp karara tepki gösterdi.

RTÜK, bugünkü toplantıda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gezi Davası sonrası yaptıkları açıklamaları haberleştiren KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash TV’ye para cezası verdi. Toplam 4 kanala yüzde 3 para cezası verilen toplantıda, cezalara “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” savı gerekçe gösterildi.

RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla kara teki gösterdi. Üst kurul üyelerinin paylaşımları şöyle:

İlhan Taşçı: Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin!

“RTÜK, TİP Milletvekili Sayın Ahmet Şık ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’inin Gezi davası sonrasındaki açıklamalarla “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” savıyla Flash, HalkTV, Tele1 ve KRT’ye oyçokluğuyla yüzde 3 para cezası verdi. RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki; milletvekillerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına kadar uzandı.

Okan Konuralp: Basın özgürlüğü ihlali ve sansür hamlesidir

“RTÜK, Özgür Özel ve Ahmet Şık’ın Gezi Davası’na ilişkin sözlerini canlı yayınlayan KRT, TELE1, Halk TV ve Flash Haber’e para cezası verdi. Oysa Özgür Özel ve Ahmet Şık’ın değerlendirmeleri, ifade özgürlüğü ile yasama sorumsuzluğunun güvencesi altındadır. Milletvekilleri açısından bu yönüyle ihlal yaratan karar, TV’ler açısından da basın özgürlüğü ihlali ve sansür hamlesidir. Uzman raporlarında, mevcut iktidarın ve mahkeme heyetinin itibarının zedelendiği iddiasının da bulunması ayrı bir garabettir.

RTÜK’ün aldığı kararlara atfen anımsatmak isterim ki O. Kavala, M. Yapıcı, Ç. Mater, A.H. Altınay, M. Özerden, T. Kahraman, C. Atalay ve Y.A. Emekçi’nin itibarlı özgürlükleri yakındır. Çünkü demokrasi kazanacak; şüphemiz olmasın! Son not: Kararlar oy çokluğuyla alınmıştır.”



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