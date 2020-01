Röyksopp son albümlerini Türkçe tweet'ledi

Norveç’in önde gelen elektronik müzik ikilisi Röyksopp, İsveçli müzisyen Robyn ile birlikte yayınladıkları "Do It Again" EP’leriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Grup, albümlerini Türkiye'deki hayranlarına şu tweet ile duyurdu:

Röyksopp, şimdiye kadar yaptıkları "en kişisel" albüm olma özelliği taşıyan "The Inevitable End"le dört senelik albüm sessizliğini sonlandırdı. Yapımında Robyn, Jamie Irrepressible ve söz yazarı Susanne Sandfor’un yer aldığı albümü; raflardaki yerini almadan önce Radio adidas Originals’da dinleyebilirsiniz.

Albümü iTunes üzerinden ön siparişle buradan satın alabilirsiniz.

Grubun son albümlerinden "Monument" adlı parçanın videosu: