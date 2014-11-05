T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Röyksopp son albümlerini Türkçe tweet'ledi

Norveç'in dünyaca ünlü elektronik müzik ikilisi Röyksopp yeni albümleri 'The Inevitable End'i en kişisel albümleri olarak niteledi

05 Kasım 2014 19:27

Norveç’in önde gelen elektronik müzik ikilisi Röyksopp, İsveçli müzisyen Robyn ile birlikte yayınladıkları "Do It Again" EP’leriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Grup, albümlerini Türkiye'deki hayranlarına şu tweet ile duyurdu:

Röyksopp, şimdiye kadar yaptıkları "en kişisel" albüm olma özelliği taşıyan "The Inevitable End"le dört senelik albüm sessizliğini sonlandırdı. Yapımında Robyn, Jamie Irrepressible ve söz yazarı Susanne Sandfor’un yer aldığı albümü; raflardaki yerini almadan önce Radio adidas Originals’da dinleyebilirsiniz.

Albümü iTunes üzerinden ön siparişle buradan satın alabilirsiniz.

Grubun son albümlerinden "Monument" adlı parçanın videosu:
 

 

ETİKETLER

röyksopprobyntürkçetweetyeni albümthe inevitable enddo it againmonumentepelektronik müziksusanne sandforjamie irrepressible

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24