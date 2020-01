Röyksopp İstanbul'a geliyor!

Urban Festival İstanbul, bu yıl Kuzey Avrupa müziğinin günümüzdeki en önemli temsilcisi olan Röyksopp’un yanı sıra dünyaca ünlü grupları ve sanatçıları ağırlayacak.

10 yılı aşkın müzik kariyeleri ile müziğe yön veren, electro pop, ambient, triphop ve elektronik müzik arasındakı sınırları kaldıran Röyksopp, uzun bir aradan sonra Lounge FM 96, FG 93.7 ve Radio Oxi-Gen işbirliğiyle İstanbul’da.

RöYKSOPP

Kuzey Avrupa müziğini tarihindeki en yüksek seviyeye çıkartarak Grammy adayı bile olacak ilgiye ve popülariteye ulaşan Norveçli grup; Daft Punk, Orbital ve Björk’le beraber anılarak müzik dünyasında bu isimlerin yer aldığı çok özel konumu paylaşmaya başladı.



Müzik dünyasının en önemli markalarından biri olarak anılan Röyksopp, 1998 yılından bu yana çıkardıkları 4 albümün tümü ile eleştirmenlerden tam not aldı.



What Else Is There, The Girl And The Robot, Eple ve Happy Up Here gibi büyük hit haline gelen parçalarıyla haftalarca liste başında kalıp sayısız ödül kazandılar. Eşsiz müzikleriyle rock’tan jazz’a, elektronikten downtempo’ya her tarzın en büyük festivallerinde liste başı sahne alan Röyksopp, büyüleyici sahne şovlarının da etkisiyle unutulmaz anlara imza atıyorlar.