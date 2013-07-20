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Kültür-Sanat

Rowling'in sırrını avukatları 'istemeden' sızdırmış

Rowling: Hukuk firmasından beklentim mahremiyete koşulsuz sadakatti. Bu güvenimin boşa çıktığını görmekten dolayı öfkeliyim

20 Temmuz 2013 12:00

Yazar J.K. Rowling'in takma adla bir polisiye yazdığını avukatlarının “istemeden” sızdırdığı ortaya çıktı.

Hukuk şirketi Russels bir özür yayımlayarak “sızıntının” şirketin ortağı avukat Chris Gossage’ın söz konusu bilgiyi eşinin en iyi arkadaşı Judith Callegari’ye bir özel görüşme sırasında açıklamasından sonra gerçekleştiğini duyurdu.

Daha sonra @judecallegari adlı bir Twitter kullanıcısının olayı açığa çıkaran Sunday Times’a bir açık mesaj gönderdiği belirtiliyor.

 

Rowling öfkeli

 

Rowling de yayımladığı mesajda, “Müstear ismimden çok sınırlı sayıda insan haberdardı, en eski arkadaşlarımın bile bilmediği bir şeyi pazar gecesine kadar adını duymadığım bir kadının nasıl olup da keşfettiğini merak etmek hoş değil,” dedi.

Ünlü yazar, “Duygularımı hayal kırıklığı olarak adlandırmak hafif kalır. Saygın bir hukuk firması olan Russels’dan beklentim mahremiyete koşulsuz sadakatti. Bu güvenimin boşa çıktığını görmekten dolayı kendimi çok öfkeli hissediyorum,” diye konuştu.

 

Pazarlama oyunu değilmiş

 

Russels’ın açıklamasında “sızıntının herhangi bir pazarlama planının parçası olmadığı ve olayda ne J. K. Rowling, ne ajanı ne de yayıncılarının hiçbir dahli bulunmadığı” savunuldu. Öte yandan, Rowling’in hukuk firmasıyla bağının ne olduğu tam olarak bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Harry Potter seriyle tanınan Rowling’in “Robert Galbraith” müstear adıyla “The Cuckoo’s Calling” adlı bir polisiye roman yazdığı açığa çıkarılmıştı.

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