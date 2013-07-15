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Kültür-Sanat

Rowling takma adla roman yayımlamış!

Harry Potter serisinin yazarı, İngiliz J. K. Rowling, 'The Cuckoo's Calling' isimli polisiye romanın yazarı olduğunu itiraf etti.

15 Temmuz 2013 16:01

40'tan fazla dile çevrilen ve Dünya'da 400 milyondan fazla satan, üzerinden 8 tane sinema filmi uyarlanan 'Harry Potter'ın yazarı Rowling, The Cuckoo's Calling isimli kitabın yazarı Robert Galbraith'in ta kendisi olduğunu açıkladı!

İngiliz yazar, takma isim kullanmasının nedenini, reklamdan kaçınmak ve ününden etkilenmeyen eleştiriler almak olarak açıkladı. Rowling, takma ad kullanarak daha özgür hissettiğini, eleştirmenlerden bu şekilde geri bildirim almanın  ‘saf bir zevk’ olduğunu dile getirdi.

J.K. Rowling’in bir önceki romanı ‘Boş Koltuk’, 2012 Eylül ayında piyasaya çıkmıştı. Yazarın takma ad kullanmadan yayımladığı kitap , ABD ’de çıktığı ilk haftada 375 bin, İngiltere ’de ise 120 bin satmıştı. 

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