Eşcinsel olduğu için öldürülen Roşin Çiçek'in katillerine müebbet

Diyarbakır'da eşcinsel olduğu için 17 yaşında öldürülen Roşin Çiçek‘in, babası ağırlaştırılmış müebbet, iki amcası ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca amcalardan Ş.Ç., ruhsatsız silah taşımaktan da ceza aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekilleri Melda Onur ve Mahmut Tanal ile Barış ve Demokrasi Partisi’nden Meral Danış Beştaş’ın takip ettiği duruşmada, sanık yakınları LGBTİ aktivistlerini darp etti.

bianet’e konuşan avukat Fırat Söyle yaşanan arbedeyi şöyle anlattı:

“Duruşma sırasında izleyiciler arasında olan sanık yakınlarının LGBTİ aktivistlerine saldırdı, Roşin Çiçek’in babası ise başta Mahmut Tanal’a küfürler savurdu. Polis araya girdi ve aile dışarı çıkartıldı. LGBTİ aktivistleri ise bir süre adliyede bekletildikten sonra BDP’nin gönderdiği otobüsle adliyenin arka kapısından çıkarıldı”.

Mahkeme 14. duruşmada SPoD LGBT’nin müdahilliğinin kaldırılmasına karar vermişti. Bu duruşmada da SPoD LGBT, LAmbdaistanbul ve Ceren Kadın Derneği ile 15 kadar kişi müdahillik talebinde bulundu ancak reddedildi.

Fırat Söyle, cinayetin iştirak halinde planlanarak işlendiğine dikkat çekerken, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış olması gerektiğini söyledi.

“Kanunda tasarlanmamış olsa da, bunun bir nefret cinayeti olduğu en azından ‘namus saikiyle’ işlendiği belirtilebilirdi. Gerekçeli kararı bekliyoruz.”