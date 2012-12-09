Eşcinsel olduğu için öldürülen Rosin'in ilk duruşması görüldü

Diyarbakır'da 4 ay önce eşcinsel olduğu için aile içi şiddete maruz kaldıktan sonra evden kaçan, daha sonra babası ve amcası tarafından 14 kurşunla öldürülerek yola atıldığı iddia edilen Rosin Çiçek (18) ile ilgili Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmada Rosin'in babası tutuklu sanık Metin Çiçek, amcaları Şeyhmus Çiçek ile Mehmet Alican Çiçek ve müdafi avukatları hazır bulundu. Yapılan kimlik tespitinin ardından ilk savunmayı sanık Şeyhmus Çiçek yaptı.

Amca Şeyhmus Çiçek, cinayetle bir ilgisinin olmadığını, yeğeninin cinsel eğilimini bilmediğini dosyada yeni öğrendiğini iddia etti. Ağabeyinin, yeğeni Rosin'in ortadan kaybolduğunu söylemesinin ardından ağabeyi ile aramaya çıktıklarını belirten amca Çiçek," Evde ele geçen silah şahsi silahım Rosin'in öldürülmesinde de kullanılmadı" dedi.



Zanlılar cinayeti inkar etti

Diğer tutuklu sanık Mehmet Alican Çiçek ise savunmasında, yengesi Gülten Çiçek'in kendisini aradığını ve oğlunun kaybolduğunu söylediğini belirtti. Bunun üzerine ağabeyi Metin Çiçek'i aradığını ve yeğenini aramaya başladıklarını ifade eden amca Mehmet Alican Çiçek, kendisinin de kardeşi Şeyhmus Çiçek gibi Rosin'in öldüğünü cezaevinde duyduğunu iddia etti. Rosin'in babası ve davanın bir diğer sanığı Metin Çiçek ise savunmasında, bir baba olarak buna yüreğinin dayanmadığını belirterek, söz konusu suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Baba Metin Çiçek, oğlunun ölüm haberini ise cezaevinde öğrendiğini, kardeşlerinin olayı kendisi ile ilgili olduğunu bundan dolayı da üstüne alması gerektiğini; ancak bunu kabul etmeyeceğini ifade etti.

Annesi amcasını suçladı

Rosin'in tanık olarak dinlenen annesi Gülten Çiçek ise, oğlunun akrabaları ile havuza gittiğini ancak güvenliğin onları içeri sokmamasının ardından oğlunun kaçarak uzaklaştığını belirtti. Daha sona eşi Metin Çiçek'in kaynı Şeyhmus Çiçek ile evlerinde yemek yerken kaynının eşine, 2Bu akşam Rosin'i bulamazsan kafana sık" dediğini iddia eden anne Çiçek, bunun üzerine kendisinin kaynı ile tartıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların kuvvetli suç şüphesi ve delilleri karartabilecekleri gerekçesi ile tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Ocak 2013 tarihine erteledi.