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Yaşam
Deutsche Welle

Rosetta suyun kaynağını arıyor

Rosetta, Dünya üzerindeki suyun kaynağı hakkında yeni veriler ortaya koydu.

11 Aralık 2014 13:23


Amerikan bilim dergisi Science'da yayımlanan bir araştırmaya göre, Rosetta'nın yaptığı ölçümler bundan milyonlarca yıl önce Dünya'ya suyun asteroitler yoluyla taşınmış olabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları şimdiye kadar Dünya'daki suyun temelini oluşturan unsurların kuyruklu yıldızlar tarafından getirildiğini tahmin ediyordu.

Rosetta'nın Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızındaki çalışmaları Ağustos ayından bu yana devam ediyor. Rosina isimli dev bir spektrometre (tayfölçer) taşıyan bir sonda kuyruklu yıldızın etrafında dolaşarak suyun kimyasal izlerini uzaktan takip etmeye çalışıyor.

Bu bağlamda Rosina hidrojen ve onun daha ağır bir izotopu olan döteryum arasındaki ilişkileri tanımlamaya uğraşıyor. Araştırmaya göre, kuyruklu yıldızdaki su molekülleri, Dünya kaynaklı sudan büyük farklılık gösteriyor. Bilim insanları bunun da suyun kaynağının asteroitler olduğu tezini güçlendiren bir bulgu olduğunu ifade ediyor.

Philae başarılı olamadı

Rosetta misyonunun bir diğer hedefi ise kuyruklu yıldızın yüzeyinden alınacak örneklerle güneş sisteminin ilk dönemlerine ait daha fazla bilgi elde etmekti. Bunun için geçen ay Philae isimli mini bir laboratuvar kuyruklu yıldıza indirilmiş, ancak Philae indiği noktada gölgede kaldığı için güneş enerjisiyle dolan pilleri bir süre sonra tükenmiş ve kasım ayı ortasında uyku moduna geçmişti.

Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi Francis Rocard kuyruklu yıldızın yüzeyini delerek örnekler toplaması umulan Philae'nin bu görevinin başarısız olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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