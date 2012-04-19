Roni Margulies, Londra Olimpiyatları'na şiirleriyle katılacak

Olimpiyat Oyunları’na evsahipliği yapmaya hazırlanan İngiltere'nin başkenti Londra, Antik Yunan’daki Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen şiir okumalarından esinlenerek bir hafta süreli Poetry Parnassus adlı bir şiir festivali düzenliyor. Festivale Türkiye'den Taraf gazetesi yazarı Roni Margulies katılacak.

İrlanda’dan Nobel’li Seamus Heaney’den, Kim Jong-il’in sürgüne gönderilmiş saray şairi Jang Jin Seong’a kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce şair, Antik Olimpiyat Oyunları’nın şiirsel atmosferini yeniden canlandırmak için 26 haziran- 1 temmuz arasında Thames Nehri kıyılarında biraraya gelecek.

ünyanın en büyük sanat komplekslerinden biri olarak kabul edilen Southbank Centre’ın misafir sanatçısı Simon Armitage ve sanat direktörü Jude Kelly tarafından düzenlenen festivalde, Olimpiyat Oyunları’na katılan 204 ülkeden şairlerin eserlerini sunması öngörülüyor. Her ülkeden şairler adına başvurular yapılıyor ve Armitage’ın da dâhil olduğu bir panel her ülkeden hangi şairin katılacağına karar veriyor. Kazakistanlı 24 yaşındaki Akerke Mussabekova’dan Lüksemburglu 83 yaşındaki Anise Koltz’a kadar 140 ülkenin şairleri etkinliğe katılacaklarını açıkladı. Festival komitesi, geri kalan 64 ülkeden katılacak şairleri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Demokratik şiir sanatı



50’yi aşkın dilde şiirlerin okunacağı etkinliğin aynı zamanda dünya tarihindeki en büyük şair buluşması olacağı düşünülüyor. Şiir okumalarını dinlemek üzere toplanan kalabalığa ise helikopterden 100 bin şiir metni atılacak. Kültürel Olimpiyatlar kapsamında düzenlenen Poetry Parnassus, etkinlikte okunan şiirlerden oluşan The World Record adlı bir de antoloji hazırlayacak.

Simon Armitage,“Poetry Parnassus, aslında benim Southbank Centre’a sunduğum öneriler arasında yer alıyordu. Gözlerini devirip reddedeceklerini sanıyordum ama ‘Hadi yapalım’ dediler” dedi. Armitage, “Bu da bizim Olimpiyat oyunumuz. Rekabetçi değil ve Antik Yunan’daki demokratik şiir sanatını kutlamak için biraraya geleceğiz” dedi. Birleşik Krallık’ı temsilen festivale katılacak olan Jo Shapcott ise “Ben aslında Britanya adına bayrağı benim taşımamı istemeyeceklerinden emindim. Şiirlerimin büyük çoğunluğu İngiliz olmanın ne demek olduğunu, İngiliz kimliğinin yapısını sorgular ve son derece rahatsız edicidir. Dünyanın her tarafından 200’ü aşkın şairin katılacağı etkinlikte, tartışmalarımızın da kültürel kimlikler etrafında şekilleneceğini düşünüyorum” dedi.



RONİ MARGULİES



Belli ki ciddi bir organizasyon. 204 ülkeden şairleri davet ediyorlar. Bana teklif getirdiler. Ben de sordum “Nerden buldunuz beni” diye. 2008’de Rotterdam’da düzenlenen Poetry International Rotterdam Festival’a katılmıştım. O festivali düzenleyenlerden biri Poetry Parnassus’u organize edenler arasında. Benden altı şiir istediler, bir de söyleşi soruları gönderdiler. Ben en başta beylik sorular olur diye düşünmüştüm, ama sorulara bakınca anladım ki Türkiye’yi bilen birileri göndermiş. Gönderdiğim altı şiir arasından Terlik şiirimi de antolojiye seçtiler.

TERLİK

Yaşlı bir kadın beliriverdi bir gün

metro istasyonunun girişinde

birkaç ay önce.

Dileniyordu.

Yırtık, ama bembeyazdı giysileri.

Babaannemi anımsattı bana:

korku dolu gözlerini,

son günlerini.

Adet edindim her geçtiğimde

‘Günaydın’ demeyi, ya ekmek

ya para vermeyi.

Tek kelime etmedi.

Bir şeyler diyecek oldum geçende,

baktı, belliydi ama anlamadığı.

Verdiklerimi aldı,

kafasını çevirdi.

Dün geçtiğimde yerinde yoktu.

Tek bir terlik gördüm yerde.

Soluk pembe, pullu,

sol kenarında

kan kırmızı plastik bir kalp.

Küçücük, pırıl pırıl.

Her an sanki

atacakmış gibiydi.