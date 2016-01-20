Rönesans dahisi Michelangelo'nun villası satışa çıkarıldı

Rönesansın en önemli isimlerinden İtalyan mimar, heykeltıraş, ressam ve şair Michelangelo Buonarroti'nin Toskana bölgesindeki villası satışa çıkarıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Michelangelo'nun 1549'da, 74 yaşındayken satın aldığı villa, 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkaracak yeni sahibini bekliyor. 11. yüzyıldan kalma, Siena yakınlarındaki villa, Michelangelo tarafından satın alındıktan sonra 300 yılı aşkın süre, 1867 yılına kadar Buonarroti ailesinin elinde kaldı.

Villanın şimdiki sahipleri ise, evi Amerikan emlak firması "Handsome Properties International" aracılığıyla satıyor. Toskana tepeleri ve üzüm bağları arasındaki 1200 metrekarelik "Villa Michelangelo" 8 yatak odası ve 7 banyoya sahip.

Sevgili heykeltıraş ve Floransa vatandaşı

Villaya bağlı bir zeytinlik ve limon bahçesi de bulunuyor. Villayı satın alacak kişi, ev ve arazinin yanı sıra Michelangelo'ya ait tapuya da sahip olacak. Orijinal tapuda, villanın 'sevgili heykeltıraş ve Floransa vatandaşı' Michelangelo'ya ait olduğu belirtiliyor.

Emlak şirketi yetkilileri İtalyan basınına yaptıkları açıklamada, "Michelangelo'nun 1549'da satın almasından bu yana evin yalnızca 3 sahibi oldu. Evin tuğla tavan ve şömine gibi orijinal detayları da halen duruyor" dedi.

Sanat tarihi uzmanları ise Michelangelo'nun bu villanın da aralarında yer aldığı çok sayıda kır evine sahip olduğunu ancak muhtemelen burada hiç yaşamadığını söylüyor.