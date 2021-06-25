Rönesans İşletme Hizmetleri şirketi, 5 şehir hastanesinin işletmesini Danimarkalı ISS şirketine sattı

Rönesans İşletme Hizmetleri şirketi; Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş gibi hizmetlerinin işletmesini Danimarkalı ISS şirketine sattı.

Devir işlemini Rekabet Kurumu da onaylarken, şirket neden bu yönde bir karar aldığına dair açıklama yayınlamadı. Türkiye’de başka yatırımları da bulunan Danimarkalı şirketin beş hastaneyi devralmak için ne kadar ödediği de duyurulmadı.

Rekabet Kurumu açıklamasında, "Bahse konu, Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin yaklaşık %100’ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17.06.2021 tarih ve 21-31/401-203 sayı ile ilgili işleme izin vermiştir." ifadesini kullandı.

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen beş şehir hastanesi, 'Rönesans Holding’in alt şirketi Rönesans Sağlık Yatırım bünyesindeki Rönesans İşletme Hizmetleri’nce işletiliyordu. Şirket sağlık alanındaki yatırımlarıyla 9 bin 500 yatak kapasitesine kadar çıkmıştı.

TIKLAYIN | Çok sayıda şehir hastanesinintemizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş hizmetlerinin işletmesi Danimarkalı ISS'ye devrediliyor

TIKLAYIN | Rönesans Holding: Şehir hastanelerinin satışı ya da devri söz konusu değil