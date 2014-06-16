Ronaldo'nun iç çamaşır koleksiyonu Çaycuma'dan

Real Madrid’in ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun adıyla oluşturulan iç çamaşırı koleksiyonu ‘CR7’nin üretimi, Çaycuma ilçesindeki fabrikada yapılıyor.

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, 7 bin metrekarelik kapalı alana ve aylık 700 bin adet üretim kapasitesine sahip bulunan Selga Tekstil, iç çamaşırı üretiyor.

Yıldız oyuncunun iç çamaşırı koleksiyonu Türkiye’de üretilirken firmanın yönetim kurulu başkanı Aykut Uğurlu “CR7’nin dünya üretiminin yüzde 65’ini karşılıyoruz” dedi.

Türkiye'de ilgi görmedi

Ronaldo’nun iç giyim koleksiyonunun dünya çapındaki üretiminin yüzde 65’ini karşıladıklarını belirten, firmanın yönetim kurulu başkanı Aykut Uğurlu “Ronaldo’nun iç giyim koleksiyonu ilk etapta Türkiye’de beklenen ilgiyi görmedi.

Ama çeşitli satış noktalarına ulaştıktan sonra talep arttı. Beklentilerimize ulaştık. Üretimimiz artarak sürecek” diye konuştu.