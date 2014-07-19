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Yaşam

Ronaldo'nun annesi oğlunu 'hayat dışına' atmaya çalışmış ama...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun annesi kitabında, oğlunu önce kürtajla aldırmak istediğini başaramayınca da düşürmeye çalıştığını anlattı

19 Temmuz 2014 13:43

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, kürtaj için gittiği doktorun buna izin vermediğini, düşürmek için sıcak bira içtiği ve koşu yaptığını söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro yeni çıkan otobiyografisinde yıldız futbolcuyla ilgili çok konuşulacak sözlere imzasını attı.

Aveiro, Ronaldo'ya hamile kaldığında kürtaj yaptırmak istediğini ancak doktorların buna izin vermediğini itiraf ederken, şimdilerin dünya starını düşürmek için sıcak bira içtiğini ve koştuğunu belirtti.

Bu konuyu Ronaldo’nun da bildiğini söyleyen Aveiro aralarında geçen diyalogu ise şu sözlerle anlattı:

“Bak anne, sen beni düşürmeye çalışmışsın ama şimdi eve parayı ben getiriyorum.”

Cristiano Ronaldo yoğun işleri nedeniyle annesi Dolores Aveiro'nun bu çok ilginç kitabının lansmanında yer alamadı.

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