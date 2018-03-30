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Yaşam

Ronaldo'nun alay konusu olan heykeli yenilendi

Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları baskı sonrası heykelin değiştirilmesini olumlu karşılandı

30 Mart 2018 01:49

Portekiz’in Madeira şehrindeki Funchal Havalaanı’nda sergilenen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, Ronaldo’ya benzemediği gerekçesiyle eleştirilen heykeli yenilendi.

Real Madrid’de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun heykelini yapan heykeltıraş Emanuel Santos, tepkilere dayanamadı. Daha önce eserini savunan Emanuel Santos, ilk heykeli yaptıktan tam bir yıl sonra, Cristiano Ronaldo’nun heykelini yeniledi.

Yeni heykelin nasıl bir tepki alacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları baskı sonrası heykelin değiştirilmesini olumlu karşılandı. Yeni heykelin eskisinden çok daha fazla Cristiano Ronaldo’ya benzediği yorumları yapıldı.

 

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