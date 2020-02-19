Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı

Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık 105 bin dolar harçlık verdiği ortaya çıktı.



26 yaşındaki Georginia Rodriguez, Ronaldo'dan olan 3 yaşındaki kızı Alana Martina'nın yanı sıra Ronaldo'nun 3 çocuğuna da annelik yapıyor. Georginia Rodriguez, 35 yaşına giren Cristiano Ronaldo'ya doğum günü hediyesi olarak Mercedes marka lüks otomobil almıştı.

"Tek bir bakışıyla bana derinden dokundu"

Gucci'de satış görevlisi olarak çalışırken tanıştığı Ronaldo ile rüya gibi bir ilişki yaşayan Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajda, "Onu gördüğümde titriyordum ama aramızda bir elektriklenme olmuştu.



Çok utangaç biriydim ve bu durum beni üzüyordu ama Cristiano, tek bir bakışıyla bana derinden dokunmuştu. Sonrasında da bana davranışı, beni sevmesi ve benimle ilgilenmesi, tüm olumsuzlukları örttü" demişti.