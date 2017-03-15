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Yaşam

Ronaldo ile Ümmiye Teyze aynı reklam filminde

Reklam filminde Ronaldo'nun zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediği anlatılıyor

15 Mart 2017 10:14

Mersin'in Arslanköy köyünde kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran ve yönettiği ‘Yün Bebek’ filmiyle New York Avrasya Film Festivali’nde büyük ödüle layık görülen Ümmiye Koçak, Real Madridli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo’nun oynadığı reklam filmine katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iletişim operatörü Türk Telekom’un yeni pazarlama iletişimi stratejisi "Sen Yeter ki Hayal Et" kapsamında hazırlanan reklam filmini yöneten ve rol alan Ümmiye Koçak, Ronaldo’nun evinde gerçekleştirilen çekimlere katıldı. Reklam filminde Ronaldo da zorluklara rağmen hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediğini anlatıyor.

Başarı hikâyeleri

Yeniledikleri iletişim stratejisi kapsamında teknolojinin insan hayatına sunduğu duygusal faydayı öne çıkaracaklarını belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, gerçek kahramanların başarı hikayelerini anlatan reklam filmlerine yıl boyunca devam edeceklerini söyledi. Dursun, "Türk toprağından çıkmış bir marka olarak insanımızın azmine inanıyoruz. Her insanın teknolojimiz sayesinde hayallerini gerçekleştirebileceğine, imkansızı başarabileceğine inanıyoruz. İnsanların, duydukları başarı hikayelerinden ilham alması en büyük temennimiz. Buna aracı olmak amacıyla Türkiye’nin 81 ilinden gerçek başarı hikayelerine ışık tutmayı sürdüreceğiz. Türkiye azimle çalışarak hayaline ulaşma söz konusu olduğunda çok büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle başarı hikâyesi bulmakta zorlanacağımızı düşünmüyoruz” dedi. Ayrıca Dursun, yeni reklam filmlerinin çekiminin Denizli, Rize, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere 6 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

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