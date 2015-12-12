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Ronaldo, eşcinsel olduğu iddialarına ne yanıt verdi?

Ronaldo’nun Faslı kikboksçu Badr Hari ile birlikte olduğu iddia edilmişti

12 Aralık 2015 19:08

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, eşcinsel olduğu iddiaları ile ilgili olarak "Eşcinsel değilim. Olsam, bunu gizlemezdim" diye konuştu. Ronaldo’nun Faslı kikboksçu Badr Hari ile eşcinsel ilişki öne sürülmüştü.

GZone’un haberine göre Ronaldo, ”Hakkımda çıkan haberleri okuyorum. Hayır, eşcinsel değilim. Olsam bunu gizlemezdim. Ligin ilk haftalarında, özel hayatımda problemli bir dönemden geçmem sebebiyle bir adaptasyon sıkıntısı yaşadım. Bu sıkıntıyı atlattım, tüm hayranlarımdan özür dilerim” dedi.

 

Özel parti için 1 milyon sterlin harcadi


Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun, geçtiğimiz günlerde Badr Hari ile birlikte Marakeş'te düzenlediği özel parti için 1 milyon sterlin (4 milyon 530 bin TL) harcadığı ortaya çıktı.

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