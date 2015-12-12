Ronaldo, eşcinsel olduğu iddialarına ne yanıt verdi?

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, eşcinsel olduğu iddiaları ile ilgili olarak "Eşcinsel değilim. Olsam, bunu gizlemezdim" diye konuştu. Ronaldo’nun Faslı kikboksçu Badr Hari ile eşcinsel ilişki öne sürülmüştü.

GZone’un haberine göre Ronaldo, ”Hakkımda çıkan haberleri okuyorum. Hayır, eşcinsel değilim. Olsam bunu gizlemezdim. Ligin ilk haftalarında, özel hayatımda problemli bir dönemden geçmem sebebiyle bir adaptasyon sıkıntısı yaşadım. Bu sıkıntıyı atlattım, tüm hayranlarımdan özür dilerim” dedi.

Özel parti için 1 milyon sterlin harcadi



Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun, geçtiğimiz günlerde Badr Hari ile birlikte Marakeş'te düzenlediği özel parti için 1 milyon sterlin (4 milyon 530 bin TL) harcadığı ortaya çıktı.