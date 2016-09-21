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"Ronaldo, 2014 İspanya Güzeli Cordero ile birlikte"

Ronaldo, Irina Shayk birlikteliği ile uzun bir süre İspanyol medyasının gündemindeydi

21 Eylül 2016 15:52

Futboldaki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun 2014 İspanya Güzeli Desire Cordero ile birlikte olduğu iddia edildi.

Hürriyet'in İspanyol medyasına dayandırdığı habere göre, 23 yaşındaki Desire Cordero, İspanya Güzeli seçildikten sonra defilelerin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Desire'nin eski sevgilisi de halen ABD'nin Miami FC takımında oynayan Vincenze Rennella adlı İtalyan futbolcu. İspanya'nın en ünlü modellerinden biri olan Cordero'nun Instagram sayfasını 122 bin kişi takip ediyor.

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Ronaldoyeni sevgilisi2014 İspanya GüzeliDesire Cordero

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