"Ronaldo, 2014 İspanya Güzeli Cordero ile birlikte"

Futboldaki başarısının yanı sıra özel yaşamıyla da dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun 2014 İspanya Güzeli Desire Cordero ile birlikte olduğu iddia edildi.

Hürriyet'in İspanyol medyasına dayandırdığı habere göre, 23 yaşındaki Desire Cordero, İspanya Güzeli seçildikten sonra defilelerin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Desire'nin eski sevgilisi de halen ABD'nin Miami FC takımında oynayan Vincenze Rennella adlı İtalyan futbolcu. İspanya'nın en ünlü modellerinden biri olan Cordero'nun Instagram sayfasını 122 bin kişi takip ediyor.