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Spor

Ronaldinho kararını verdi

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek için peşinde koştuğu Brezilyalı yıldız Ronaldinho, kulübü Atletico Minerio ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

10 Ocak 2014 00:38

Beşiktaş'ın günlerdir transfer etmek için peşinde koştuğu yıldız Ronaldinho, teklifleri kabul etmedi ve Minerio'da bir yıl daha oynayacağını açıkladı.
Kulübün resmi sitesinden Ronaldinho ile olan sözleşmenin bir yıl daha uzatıldığı açıklanırken, Başkan Alexandre Kalil bu önemli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Kalil, Twitter hesabından Ronaldinho'nun kulüple yeniden anlaştığını doğrularken, "Gürültü canımı sıkıyor ama herkesin aşık olduğu adam bizimle kalıyor. Yeniledik!" ifadelerini kullandı.
Ronaldinho ise Twitter hesabından Minerio formalı bir fotoğrafını paylaşarak "Cok mutluyum, birlikte bir yıl daha" mesajını paylaştı.

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