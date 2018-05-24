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Futbol

Ronaldinho aynı anda iki kadınla evleniyor

Ronaldinho'nun kız kardeşi, düğüne gelmeme kararı aldı

24 Mayıs 2018 14:58

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'yla ilgili gündeme damga vuracak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan habere göre Ronaldinho aynı anda iki kadınla birden evlenecek.

 Ronaldinho'nun Ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile nikah masasına oturacağı belirtildi.

İki kadının aralıktan bu yana Ronaldinho'nun Rio de Janeiro'daki lüks evinde beraber kaldıkları ve iyi anlaştıkları iddia edildi.

Ocak ayında ikiliye aynı anda evlilik teklif eden Ronaldinho özel bir törenle  dünya evine girecek. Yıldız ismin kız kardeşi Deisi ise bu duruma karşı çıkıyor. Deisi düğüne katılmayacağını çoktan bildirdi.

Düğünde Ronaldinho'nun komşusu ünlü müzisyen Jorge Vercillo sahne alacak. Yine birçok ünlü ismin düğüne gelmeleri bekleniyor. Mart ayında Japonya'ya giden Ronaldinho burada ikiliye videolarını paylaşmıştı.

 

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