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Yaşam

Römorkun altında kahvaltı ölümle bitti

Hava sıcaklığından korunmak için römorkun gölgesinde oturdular

11 Ağustos 2017 17:15

Edirne’nin Keşan ilçesinde eşiyle birlikte traktör römorkunun altında yemek yemek isteyen yaşlı adam, freni boşalan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy’de çiftçilik yapan 68 yaşındaki Mustafa Su, eşi Hafize Su (65) ile birlikte kendilerine ait sebze tarlasından topladığı sebzeleri satmak üzere 22 FD 233 plakalı traktör ile Keşan’a gelmek üzere yola çıktı.

Römork altında kahvaltı etmek istediler 

Hava sıcaklığının da artmasıyla birlikte, Keşan girişinde bulunan Ferat Ağa Köprüsü kenarına traktörü park eden Su çifti, burada traktör römorkunun altında kahvaltı etmek istedi. Traktör römorkunun altına oturan Mustafa ve Hafize Su, bir süre sonra traktörün hareket ettiğini fark etti. Hafize Su, traktör römorkunun altından dışarı çıkarken, eşi Mustafa Su hareket eden traktörü durdurmak üzere hamle yaptı. Su, sengesini kaybederek römorkun tekerleğinin altnda kalarak hayatını kaybett. Kazayı gören Hafize Su ise durumu 112’ye ve polise bildirdi. Mustafa Su’yu ezen traktör, yaklaşık 50 metre ilerde dururken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Su’da yaşam belirtisine rastlayamadı.

"Traktörün frenleri tutmuyordu"

Polis ekipleri olayla ilgili çevrede güvenlik önlemi alırken, Mustafa Su’nun eşi Hafize Su ise fenalık geçirdi. Olay yerine gelen ambulansta sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan Hafize Su daha sonra ise hastaneye götürüldü. 
Öte yandan olay yerine gelen Mustafa Su’nun yakınları ise traktörün çok eski olduğunu ve ne el freninin ne de normal frenlerinin tutmadığını iddia ederek, Mustafa Su’ya sürekli "Bu traktör ile yola çıkma. Başına bir şey gelecek" diye uyarıda bulunduklarını söyledi. Mustafa Su’nun geçimini traktörü ile mahalle aralarında sebze ve meyve satarak sağladığı da belirtildi. 
Mustafa Su’nun cesedi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı

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