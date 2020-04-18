Rumen futbolcunun evinden Koronavirüs test makinesi çıktı; "Evime gelen herkese yapıyorum"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşırken vaka sayısının 8 bini geçtiği Romanya'da futbolcu Victor Piturca'nın evinden İngiltere'den özel olarak getirttiği bir Koronavirüs test makinesi çıktı.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 200 bin barajını aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bine yaklaştı. Salgını diğer ülkelere kıyasla daha hafif geçiren Romanya'da şimdiye dek 8 bin pozitif vaka tespit edildi. 400 kişinin Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği Romanya'da hastalığı yenenlerin sayısı ise 1.500'ü geçti.

Rumen futbolunun efsane ismi Victor Piturca, bu tabloda dahi aldığı katı ve ilginç önlemlerle adından söz ettirmeyi başardı. Rumen basınında yer alan haberde; Piturca'nın evinde İngiltere'den özel olarak getirttiği bir Koronavirüs test makinesi olduğu belirtildi.

Birçok devletin dahi test bulmakta ve yapmakta sıkıntı çektiği bu dönemde Piturca'nın evinde fazla sayıda test bulunması ülkede tartışma yarattı. Haberleri doğrulayan Piturca, evine gelen herkese Koronavirü testi yaptığını ve test yapmadan kimseyi içeri almadığını ifade etti.

Victor Piturca ve oğlu Alexandru Piturca'nın Avrupa'yı şaşkına çeviren sözleri şu şekilde:

"Evden hiç çıkmıyoruz. Eğer çıkarsak da maskemizi takmayı ihmal etmiyoruz. Dışarıya bir kere çıktığınız da insanlarla temas kurmamanız çok zor. Dolayısıyla eve dönünce her yerimizi yıkıyoruz ve temizleniyoruz.

Evime gelen herkes Koronavirüs testi yaptırmak zorunda. Eğer kabul etmeyeceksiniz hiç evime gelmeyin. Ailem için eve test makinesi almıştım. Eğer gelen olursa, teste hazır olsun. Kimse test yaptırmadan evime giremez."

Alexandru Piturca ise testleri İngiltere'den getirttiğini şu şekilde anlattı:

"Testleri bir arkadaşımdan temin ettim. Elinde çok sayıda test olduğunu söyledi. İlgilenirsem bana da verebileceğini söyledi, ben de aldım. Hepsini gönderdi"