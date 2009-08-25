Romatizma olma yaşı cocukluğa kadar indi

Doç. Dr. Sema Akman, eklem hastalıklarının sadece eklemleri değil diğer organları da olumsuz etkilediğini açıkladı



Doç. Dr. Akman çocukluk çağında romatizmal hastalıkların görülme sıklığının giderek arttığını da ekledi.



Eklem yerlerinde ağrı, şişlik, kızarıklık ve eklem yerlerini hareket ettirememenin çok önemli hastalıkların işareti olabileceğini vurgulayan Akman, eklem hastalıklarının bazen geçici bazen de kalıcı olabildiğine dikkati çekti.



Erken tedavinin eklemin hasar görmesini engellediğine işaret eden Akman, "Bunun tedavisi var ama geç kalmamak çok önemli, çünkü eklem bir kez harap olduktan sonra giderek kireçleşiyor, hareket fonksiyonunu yitirerek kemikleşiyor" dedi.



Sağlıklı eklemlerle omurların da rahat hareket ettiğini dile getiren Doç. Dr. Akman, hasarlı eklemlerin ise kolun, bacağın, elin veya ayağın hareketini engellediğini vurguladı.



Akman, şöyle konuştu: "Kronik kalıcı eklem hastalıkları sadece eklemleri değil vücudun diğer hayati organlarını da etkiler. Diz ekleminde şişlikle gelmiş bir hasta farkında bile olmadan körlüğe doğru gidiyor olabilir. Çünkü eklemlerde vücut tarafından üretilen bazı iltihaplar (artrit) gözlerde üveyik dediğimiz, körlüğe kadar götüren bozukluklara neden olabilir. Bazı kronik romatizmal hastalıklar kalbi, böbrekleri, akciğerleri de zedeler. Eklemlerle ilgili yakınması olan çocukların, vakit geçirmeden çocuk romatoloji ünitelerine götürülmeleri gerekir."



Neden artıyor?



Doç. Dr. Akman, enfeksiyonların, çocuklarda romatizmal hastalıkların görülme sıklığını arttırabileceğini de vurguladı. Bazı çalışmalara göre romatizmal hastalıkların yoksul kesimlerde arttığını ifade eden Akman, kötü beslenmenin de hastalığın görülmesine etkisi olabileceğine kaydetti.



Toplumda doğru beslenmenin giderek azaldığını bildiren Akman, katkı maddeli fast food türü beslenmenin daha çok tercih edildiğine dikkati çekti. Akman, "bu da eklemler açısından son derece önemli. Çünkü eklemleri immünolojik sistem yönlendirdiği için bağışıklık sistemini baskılayan enfeksiyon ve kötü beslenme kalıcı eklem hastalıklarına neden olabiliyor" dedi.



Enfeksiyonların zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmesi gerektiğini belirten Akman, uygun şekilde tedavi edilmeyen boğaz iltihabının ileri dönemde eklem ve kalp hastalıklarına neden olabildiğini kaydetti.



Akman, "eklemde şişlik ve ağrı olduğu zaman aileler çocuklarına ağrı kesici veriyor. Ağrı geçiyormuş gibi görünüyor ama sonra birden bire kalbi tutuyor. Tedavi edilmeyen çocukların yetişkinlik döneminde, erkeklerde askerlik sırasında koşarken ya da kadınlarda doğum sırasında ortaya çıkan öldürücü kalp hastalıkları olabiliyor" diye konuştu.



Romatizmal hastalıkların ortopedik hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Aman, eklemlerinde rahatsızlık hisseden çocukların ailelerinin romatoloji bölümlerine başvurmalarını istedi.

