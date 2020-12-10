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Spor

Romanya Spor Bakanı Stroe: Bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim

10 Aralık 2020 00:50

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe, PSG - Başakşehir maçında 4. hakem Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nın Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılıkla ilgili olarak, "Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim" dedi.

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Irkçı, yabancı düşmanı veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her türlü yorumu şiddetle kınıyorum. Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim. Ayrımcı, ırkçı olabilecek her türkü açıklama ve ifadeyi güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

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