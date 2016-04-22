Romanya Eurovision Şarkı Yarışması'ndan atıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Romanya'nın 14,5 milyon euro tutarındaki borcunu

ödemediği için, bu ülkenin Eurovision Şarkı Yarışması'ndan bu yıl çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamada, ‘bu adımı atmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz‘ ifadesi kullanıldı.

Böylece Romanya'yı temsil edecek olan şarkıcı Ovidiu Anton için yarışma başlamadan

bitmiş oldu.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın organizatörü olan EBU, Romanya radyo televizyon

kurumu TVR'nin 2007'den bu yana borçlarını ödemediğini ve gelinen noktada Avrupa

Yayın Birliği'nin mali istikrarının tehlikeye düştüğünü bildirdi. Açıklamada ayrıca, bu

sorunun giderilmesi için Romanya hükümeti ile dört kez irtibata geçilmeye çalışılmasına

rağmen karşı taraftan buna bir yanıt gelmediği vurgulandı. Ayrıca Romanya radyo

televizyon kurumunun mali sıkıntı içinde olduğu bilindiğinden sözkonusu borç ile ilgili

yeni bir ödeme planı teklifinin de cevapsız kaldığı belirtildi.

Dünyanın en önemli şarkı yarışmalarından Eurovision'un finali bu yıl 14 Mayıs'ta

İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak. Romanya bugüne dek bu yarışmada iki kez

üçüncü olma başarısı gösterdi.

