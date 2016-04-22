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Yaşam
Deutsche Welle

Romanya Eurovision Şarkı Yarışması'ndan atıldı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), dokuz yıldan bu yana borçlarını ödemeyen Romanya'nın bu yıl İsveç'te yapılacak finale katılamayacağını duyurdu.

22 Nisan 2016 20:35

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Romanya'nın 14,5 milyon euro tutarındaki borcunu
ödemediği için, bu ülkenin Eurovision Şarkı Yarışması'ndan bu yıl çıkarıldığını duyurdu.
Açıklamada, ‘bu adımı atmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz‘ ifadesi kullanıldı.
Böylece Romanya'yı temsil edecek olan şarkıcı Ovidiu Anton için yarışma başlamadan
bitmiş oldu.
Eurovision Şarkı Yarışması'nın organizatörü olan EBU, Romanya radyo televizyon
kurumu TVR'nin 2007'den bu yana borçlarını ödemediğini ve gelinen noktada Avrupa
Yayın Birliği'nin mali istikrarının tehlikeye düştüğünü bildirdi. Açıklamada ayrıca, bu
sorunun giderilmesi için Romanya hükümeti ile dört kez irtibata geçilmeye çalışılmasına
rağmen karşı taraftan buna bir yanıt gelmediği vurgulandı. Ayrıca Romanya radyo
televizyon kurumunun mali sıkıntı içinde olduğu bilindiğinden sözkonusu borç ile ilgili
yeni bir ödeme planı teklifinin de cevapsız kaldığı belirtildi.
Dünyanın en önemli şarkı yarışmalarından Eurovision'un finali bu yıl 14 Mayıs'ta
İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak. Romanya bugüne dek bu yarışmada iki kez
üçüncü olma başarısı gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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