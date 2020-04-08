Romanlardan 'evde kal' çağrılarına yanıt: Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım

Türkiye'de Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için yapılan ‘evde kal’ çağrıları ve getirilen önlemler bazı üretim faaliyetlerini durdurunca kalıcı istihdamları olmayan Romanlar, "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım" dedi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, İstanbul Dudullu ve Adana Ceyhan'da çoğunlukla seyyar satıcılık, çiçekçilik, temizlik işçiliği, kağıt ve hurda toplayıcılığı ile geçimlerini sağlayan Romanlar, işe gidemedikleri için en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirtti.

Romanlar gıda ve sağlık malzemelerine ulaşamadıklarını belirterek, ekonomik pakette yer alan işsizlik maaşı ya da gıda yardımları için başvuruda bulunduklarını ancak henüz yardım alamadıklarını söyledi.

"8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne açlık ve yoksullukla giriyoruz"

"Bu yıl 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne açlık ve yoksullukla giriyoruz" diyen Romanlar, son bir aydır kiralarını ödeyemedikleri için evsiz kalma riski ile karşı karşıya olduklarını belirttiler.

Romanlar, bu şartlarda para kazanabilmek için dışarı çıkmaktan başka seçenekleri olmadığını vurgulayarak, çocukların ise internete sahip olmadıkları için uzaktan eğitimden yoksun kaldıklarını söyledi.

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