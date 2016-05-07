Romalı Perihan’ın son yolculuğuna sanat camiasından kimse katılmadı

77 yaşında hayatını kaybeden 'Romalı Perihan' olarak bilinen Perihan Özkurt, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat camiasından katılımın olmaması Özkurt’un sevenleri tarafından ’vefasızlık’ olarak yorumlandı.

Miliyet’in haberine göre, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özkurt’un tabutu alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. 'Romalı Perihan' daha sonra da Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Perihan Özkurt ile güzel anıları olduğunu belirten modacı Selçuk Sezer, "Çok güçlü bir insandı. Onun terzisiydim aynı zamanda. Yalnız yaşıyordu ve son zamanlarda psikolojisinin iyi olmadığını düşünüyorum. Son aylarda da şeker hastalığından dolayı da aşırı derecede zayıflama olmuş. Perihan hanım bakımla iyileşirdi. Ben çırpındım ama ailesinden kimseye ulaşamadım. Vefasızlık diz boyu" dedi.

“Sanat camiasından kimse katılmadı” “Sanat camiasından kimse katılmadı”

Perihan Özkurt’un çok iyi ve yardımsever bir insan olduğunu söyleyen Avukat Cem Sağışman, "Maalesef çok üzgünüm. Yurtdışında Türkiye’yi başarıyla temsil etmiş bir sanatçı olarak sanat camiasının cenazeye katılmaması hakikaten çok üzücü. Türkiyeyi başarıyla temsil etmiş; ama maalesef sanat camiasından kimse cenazede yer almadı, bu da bizi çok üzdü" diye konuştu.

Gazeteci Yazar Duygu Ladikli, "Vefasızlıklar tabi sürüyor. En azından sanata ve sanatçıya olan saygıdan dolayı birbirlerine destek adına gelmeleri lazımdı" ifadesini kullandı.