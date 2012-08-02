Roma Türk Filmleri'nin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan

İtalya'nın başkenti Roma'da ikincisi düzenlenecek olan Roma Türk Filmleri Festivali'nin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan olacak.

Roma'da geçen yıl büyük beğeniyle karşılanan ve gelenekselleştirilmesi düşünülen Roma Türk Filmleri Festivali'nin bu yıl düzenlenecek olan ikincisinin detaylarını, Festival Başkanı Serap Engin ve Festival Onursal Başkanı Ferzan Özpetek anlattı.

İtalyanların Türk filmleriyle buluşmasını sağlayan her iki isim de filmlerin daha çok izlenebilmesi açısından önceki yıla göre, film sayısını azaltmayı uygun bulduklarını söyledi.

Festival başkanı Serap Engin, geçen yılki festivalin hazırlığı sırasında filmler arasında seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını ve sonunda 30 filmi, İtalyan sinemaseverlerle buluşturduklarını hatırlatarak, "Geçen yıl, (Roma'da film festivali düzenliyoruz) haberini uçurduğumuzda, sektörden gelen güzel tepkiler, filmlerini talep ettiğimiz yapımcı ve yönetmenlerin desteği, bizleri o kadar mutlu etti ki, zengin bir seçkiyle ilk yılımızı kutlayalım dedik. Fakat bunun sonucunda her filmi iki kez gösterme gibi bir şansımız da kalmadı" dedi.

Festivalin ardından izleyicilerden, beğendikleri bir filmin tekrarını ne zaman izleyebileceklerine yönelik sorularla çok sık karşılaştıklarını söyleyen Serap Engin, onursal başkan Özpetek'in isteği doğrultusunda film sayısını bu yıl için 15'te tuttuklarını, dolayısıyla bir filmin en az 2 kere gösterileceğini ifade etti.



'Geçen yıl açgözlülükle çok film getirdik'



Onursal Başkan Özpetek de "Biz geçen yıl, Serap Engin ile bunu düzenlerken, açgözlülükle çok film getirdik. Filmlerin gösterimi azdı. İnsanlar görüp de başkalarına söylüyorlardı ama kaçırıyorlardı. Geçen sefer getirdiğimiz, insanların birbirine anlattığı, doyamadığı filmler var. Onlardan bazılarını tekrar getirelim diyorum'' şeklinde konuştu.

Roma Türk Filmleri Festivali'nin, İtalya ile Türkiye arasındaki güzel bir etkinlik olduğundan söz eden Özpetek, "Ben geçen sefer, Şener Şen'in, Cem Yılmaz'ın, Yavuz Turgul'un filmlerinin seyredilip, beğenilmesinden çok mutlu olmuştum. Çok hoş bir şey. Çok güzel bir ilgi vardı. Nuri Bilge'nin filmi ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' burada ilk defa bizim festivalde gösterilmişti. O da bize çok onur verdi" ifadelerini kullandı.

Festivalin geçen yılki ilk versiyonunda, gerek Türk sinemasından son filmler gerekse ''Ustaya Saygı'' bölümü ve yetenekli genç isimlere ait kısa filmlerden örnekler sunduklarını aktaran Engin, festival formatının bu haliyle çok tutulduğunu ve bu yıl da aynı şekilde olacağı bilgisini paylaştı.



Onur konuğu Nuri Bilge Ceylan



İlkinde olduğu gibi yine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin katkılarında gerçekleştirilecek bu önemli etkinliğin onur konuğu ise Uzak, Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinin başarılı yönetmeni Nuri Bilge Ceylan.

Roma'da geçen yılki festivalde kapanışı Bir Zamanlar Anadolu'da ile yaptıklarını anımsatan Serap Engin, şunları kaydetti:

"Bir Zamanlar Anadolu'da, İtalyan sinema sektörü ve seyircisi tarafından büyük ilgi görmüştü. Filmi izlemek isteyenler, kapıda uzun kuyruk oluşturmuştu. Tabii ki gösterilen bu ilgi bizi çok mutlu etti. Hatta festival gösteriminden sonra film, İtalya'da da gösterime girdi. Buradan hareketle bu yıl festival onur ödülünü Nuri Bilge Ceylan'a takdim edeceğiz. Ustaya saygı bölümünde de filmlerinden oluşan bir retrospektif yapacağız. Ayrıca Ferzan Özpetek'in yöneteceği bir oturumda, Nuri Bilge Ceylan, deneyimlerini aktarıp, katılımcılarını sorularını cevaplandıracak.''

Bu yılki festivalin geçen senekine farklılık göstereceği bir diğer konu ise festivale eş zamanlı olarak iki yerin evsahipliği yapacak olması.

Festival başkanı ve aynı zamanda düzenleyicisi Engin, Roma Türk Filmleri Festivali'ne geçen sene olduğu üzere Villa Borghese parkındaki Casa del Cinema'nın ve buraya ek olarak Roma'nın prestijli sinemalarından Alcazar'ın evsahipliği yapacağını, bunun kendileri için çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Serap Engin, geçen yılki festivalde, İtalya'da yaygın ve bilinen bir deyiş olan ''Mamma Li Turchi'' yani ''Anneciğim eyvah Türkler geliyor'' şeklindeki ifadeye ''Bu defa filmleriyle geliyorlar'' cümlesini ek yaparak esprili bir hale getirdiklerini anımsatarak, bu sloganın İtalyanlar tarafından da çok sempatik ve eğlenceli bulunduğunu belirtti.

Engin, ''Festival afişi ya da program kartlarımıza bakıp tebessüm eden insanları görmek bizi çok mutlu etti. Bu nedenle doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz ve uzun yıllar (Eyvah filmlerimizle geliyoruz) demek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Roma Türk Filmleri Festivali'nin ilkinde açılışını onur konuğu olan yönetmen Yavuz Turgul'un, hem yazıp hem yönettiği, başrollerinde Şener Şen ve Cem Yılmaz'ın yer aldığı ''Av Mevsimi'' filmi yapmıştı. Filmin başrol oyuncuları, festivalin açılışına katılmıştı. Yönetmen Turgul da onur ödülünü almıştı.