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Kültür-Sanat

Roma dönemine ait 155 parça tarihi eser ele geçirildi

18 Haziran 2021 14:44

Tokat'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 parça tarihi eser ele geçirildi. 

Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşayan A.Ş. ve H.B.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. A.Ş. ve H.B.'nin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 138 sikke, 4 yüzük, 1 çan, 12 farklı obje olmak üzere toplam 155 parça tarihi eser ele geçirildi. A.Ş. ve H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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