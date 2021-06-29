Roma'daki Kolezyum'un yeraltı tünelleri ilk kez ziyarete açılıyor

İtalya'nın Roma şehrinde bulunan tarihi Kolezyum'un (Colosseum) yeraltı tünelleri, tarihinde ilk kez halka açılıyor. İki bin yıllık amfi tiyatronun bugüne dek gizli kalmış tünelleri cuma gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

İki bin yıllık tarihi olan amfi tiyatroda, gladyatörlerin ve mahkûmların tuzak kapılarından arenaya çıkmadan önce bekledikleri yeraltı geçitleri, odalar ve kafeslerden oluşan labirent, cuma gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Kolezyum Arkeolojik Park direktörü Alfonsina Russo, "Ziyarete açılan bölüm, arenada devam eden gösterilerin sahne arkasıydı. O döneme ait bir dizi asansör aracılığıyla arenaya sahne malzemeleri, dövüşçüler ve hayvanlar getirilerek hazırlık yapılıyordu" diye konuştu.

Russo, yeraltı koridorları olarak bilinen yeni restore edilmiş "hypogeum" adlı bölümün arkeolojik araştırmalar için çok önemli olduğunu belirterek "Buranın tarihini yeniden inşa etmemizi sağlıyor" dedi.

Roma İmparatorluğu'nun en büyük amfi tiyatrosu ve İtalya'nın en popüler turistik yeri olan Kolezyum, 2011'den beri kapsamlı bir restorasyondan geçiyor. Proje, Roma'nın Arkeolojik Mirası ile ortaklaşa 30 milyon dolar bağışta bulunan İtalyan moda evi Tod's tarafından başlatıldı.

80 arkeolog, mimar ve mühendisin iki yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şimdi tarihi yapının bodrumunda 160 metrelik bir yürüyüş yoluyla ziyaretçiler, daha önce görülmemiş bir tarihe şahitlik edecek.

Kolezyum'un yapımına usta bir komutan olan Vespasianus tarafından milattan sonra 72 yılında yapımına başlandı ve 80 yılında Titus döneminde tamamlandı. Daha sonraki değişiklikler Domitian hükümdarlığı zamanında yapıldı.

İmparatorlar burada Roma halkını eğlendirmek için ve biraz da kendi eğlenceleri için gladyatör dövüşleri düzenlerdi. Bunlardan başka pek çok halk gösterileri, taklit deniz savaşları, hayvan avcılığı, infazlar, meşhur savaşların yeniden canlandırılması, klasik mitolojiye dayanan dramalar olurdu.

Kolezyum daha sonra barınma yeri, iş dükkânları, dini kışlalar, istiham, taş ocağı, Hristiyan türbesi olarak çeşitli amaçlarla kullanıldı.

Asıl adı Arena iken, sonradan, girişteki heykelin adını aldı. 7 Temmuz 2007 tarihinde, 'Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri seçildi.