Rolü için 28 kilo veren George Clooney hastaneye kaldırıldı: Kendime iyi bakamadım

ABD'li oyuncu George Clooney, yönetmenliğini de yaptığı ve yakında çıkacak 'The Midnight Sky' filmi için yaklaşık 28 kilo verince rahatsızlandı, pankreatit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Mirror'ın aktardığına göre, 59 yaşındaki oyuncu Clooney, kendi yönettiği Midnight Sky isimli film için yaklaşık 28 kilo verdi. Filmde bir gökbilimciyi canlandıran Clooney, dört gün önce ağır bir mide sancısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Pankreatit teşhisi konan ve iyileşmesi haftalarca süren ünlü aktör, "Bence hızlı kilo vermek için çok fazla çabaladım ve muhtemelen kendime iyi bakamadım" diye konuştu.

Filmin yönetmenliğini de yapan Clooney, "İyileşmek birkaç hafta aldı ve bir yönetmen olarak kolay olmadı çünkü enerjiye ihtiyacınız var. Finlandiya'da bu buzulun üzerindeydik. Bu da çalışmayı çok daha zorlaştırdı. Ancak kesinlikle karakteri canlandırmada yardımcı oldu" dedi.