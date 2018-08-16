Rol yüzünden hastalanan Gupse Özay: Bir daha asla kısa sürede kilo alıp vermeyeceğim, gerizekalılık bu

Oyuncu Gupse Özay, filmleri için hızlı şekilde kilo alıp vermesinden dolayı rahatsızlandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Özay, “Doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın” dedi.

Özay, Instragram hesabından yaptığı paylaşımda “Biliyorsunuz ki Deliha’nın ilk filminde epey kilo almıştım. Ardından Görümce filmimde epey verdim. Sonra Deliha 2’de tekrar aldım. Her seferinde alıp verdiğim kilolar da 20 küsürler. Şimdi başta baktım motivasyonla ve gazla acayip hızlı veriyorum- alıyorum. Etraftan gelen uyarılara da ‘yek yeaaaa bişi olmaz karaktere girmem lazım’ falan diyorum. Taaa ki sağlığım bana tokat atana kadar…” dedi.

"Abartmayın"

Özay sözlerini şöyle bitirdi:

“Dedim yurtdışına gideyim orada vereyim. Gittim. Tayland’a. Detox merkezine. Oradaki Tayland’lı doktor, ikinci gün dedi ki test yapalım sana. Dedi senin tipin iyi değil şişsin. Test sonucu geldi. TSH oranım 185…(Tiroidi olanlar bilir) Ben stresten ve hızlı kilo alıp vermekten dolayı, hipotiroid, haşimato, karaciğer yağlanması ve hipoglisemi teşhisiyle Türkiye’ye geri gönderildim. Mart ayından beri tedavi oluyorum. Suçluyum; bunu hak ettim. Şimdi 17 kilo verdim. 5 kilo daha vericem ve bir daha asla kısa sürede kilo alıp vermeyecem. Çünkü gerizekalılık bu