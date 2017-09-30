Roketle İstanbul - New York arası 24 dakika

2024'e dek Mars'a ilk insanlı uuşu gerçekleştirmeyi hedefleyen SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk, tasarlanacak roketle Dünya'da da yolculuk yapılabileceğini analttı. Musk'ın bu projesi gerçekleşirse İstanbul'dan ile New York'a 12 saatlik uçuş 4 dakika sürecek.

Dünyanın en ünlü girişimcilerinden Elon Musk, Uluslararası Uzay Kongresinde şirketinin ‘roketle ulaşım’ üzerine çalışmalarını ilk kez paylaştı. Elon Musk, SpaceX çatısı altında BFR projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. "Dünya üzerindeki çoğu yere 30 dakikanın altında ve herhangi bir yere 60'ın altında uçun. Koltuk başına maliyet..." şeklinde tweet atan Elon Musk'ın paylaştığı projeyle güneş sistemimizde seyahat etmek için üretilen ve saatte maksimum 27 bin kilometre hıza ulaşabilen roket, New York Şangay arasını 39 dakika gibi kısa bir sürede gidecek.

SpaceX’in bu ilginç “roketle ulaşım” planının tam olarak ne zaman hayata geçeceği henüz belli değil.

Yörüngeye çıkacak olan (atmosfer dışına) araç bu sayede yerçekimsiz ortamda daha hızlı yol kat edebilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre CEO’su olduğu SpaceX’in BFR uzay aracının uçak yolculuklarının yerine geçebileceğini açıklayan Musk, bu araçların saate 27 bin kilometre hıza ulaşabileceğini belirtti. Elon Musk BFR ile heryerine dünyanın bir saatten kısa sürede ulşılacağını dile getiriyor.