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Yaşam

Rojin korumalarının ölümü için ‘Keşke ben ölseydim’ dedi

Sanatçı Rojin, dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 polis memuruyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı

17 Ağustos 2014 16:04

Kürt sanatçı Rojin, korumalığını üstlenen 3 polisin geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin, "Keşke coçukları ve eşleri olan genç insanlardansa ben ölseydim" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre Rojin, hayatını kaybeden polis memurları için üzüntüsünden uyuyamadığını ve korumalarla gezmeyi kendisinin istemediğini söyledi.

Mardin karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında Rojin'in korumalığını üstlenen 3 polis memuru hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Rojin, kişisel Twitter hesabından talihsiz olay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rojin'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

'Neden korumayla gezdiğimi merak edenler araştırsın...'

 

Keşke ben ölseydim. Keşke coçukları ve eşleri olan genç insanlardansa... İçim paramparça, uyuyamıyorum. Allahım ailelerine sabır. Medya başımız sağolsun, geçmiş olsun yazacağına manşetleri ile ne yapıyor görüyorum! Korumayla gezmeyi ben istemedim, ben talep etmedim. Neden korumayla gezdiğimi merak edenler lütfen ama lütfen araştırsın yorum yapmadan önce! İnsan her an polisle olmak ister mi? Beni matemimle başbaşa bırakmayan içi çürümüş, ruhunu kaybetmiş kötü insanlar neden Silopi'ye gittiğimizi iyi düşünsünler derim... 

 

Sanatçı Rojin'i koruyacaklardı 

 

Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli üç polis memurunun Mardin Nusaybinli olan sanatçı Rojin'i korumakla görevlendirildikleri öğrenildi. Mardin polisi tarafından korunan Rojin'in Diyarbakır'a gelmesi nedeniyle polis memurların Diyarbakır-Mardin il sınırına gidip sanatçının korumalığını teslim alacakları ve bu yüzden seyir halinde olduğu belirtildi. Ancak polis memurları Rojin'in korumalığını üstlenmeden trafik kazasında yaşamlarını yitirdiler. Rojin için yeni korumaların tahsis edildiği öğrenildi. Kürt sanatçı Rojin yıllar önce PKK tarafından tehdit edildiğini belirtip koruma talebinde bulunmuştu. Rojin'e sivil korumalar eşlik ediyordu.

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