Roj TV kapatıldı, yerine 5 kanal geldi

PKK paralelinde yayın yapan Roj TV'nin yerine Türkiye, İran ve Suriye'ye yönelik 5 televizyon kanalı ile yayın yapıldığı belirtildi.

İhsan Dörtkardeş'in Radikal'de yer alan haberi şöyle: Med TV , ardından Medya TV ’nin kapatılması üzerine 2004 yılında Danimarka’dan aldığı lisansla uydu üzerinden yayın yapan Roj TV ’in 'örgüt propagandası’ yaptığına dair mahkeme kararı verilmesi üzerine bu kanalın ekranı karardı. Uydu yayını kesilen Roj TV ’nin yerine, yayın lisansını Norveç ’ten alan ve 2009 yılından sonra bir süre test yayını yapan Sterk TV uydu yayınına başladı. Sterk TV yayına başlarken, "Televizyonumuz Kürdistan’daki farklılıkları, renkleri, kültürel zenginlikleri, ülkemiz ve dünyadaki güncel gelişmeleri değişik program ve bültenlerle ekrana taşıyacak" diye açıklama yaptı.

Uydu aracılığı ile Kürtçe ve Türkçe yayın yapan Sterk TV ’yi 24 saat Kürtçe-Türkçe haber ve tartışma programı yayını yapan 'Nüçe TV ’ izledi. Sterk TV ve Nüçe TV ardından aynı frekanstan Suriye ve İran ’a yönelik dönüşümlü yayın yapan 'Newroz TV ’ adlı ayrı televizyon kanalı açıldı. Kürtçe yayın yapan 'Newroz TV ’ logosuyla yayın yapılırken aynı frekanstan akşam saatlerinde 'Ronahi TV ’ test yayınına geçti. Ronahi TV ’de Suriye’de PKK ve Abdullah Öcalan yanlısı gösteriler ve PYD yöneticilerinin açıklamaları geniş yer buluyor. Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerine iki ayrı uydu üzerinden PKK çizgisinde halen; 'Nüçe TV ’, 'Sterk TV ’, 'Newroz TV ’, 'Rohani TV ’ adlı kanalların yanı sıra 'Mesopotamia Music Channel’ (MMC TV ) kanalı da yayın yapıyor.